Одним из банков, предлагающих такие продукты, является Газпромбанк

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Законодательство не регламентирует работу банков в вопросе установления или отмены льготного периода по кредитным картам, при этом кредитные организации обязаны добросовестно информировать клиентов о рисках и особенностях таких продуктов, заявили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Законодательство и нормативные акты Банка России не регламентируют "длину" грейс-периода или льготного периода. В свою очередь Банк России следит за тем, чтобы банки качественно и добросовестно информировали клиентов об особенностях и рисках кредитного продукта, а также корректно рассчитывали полную стоимость кредита", - подчеркнули в ЦБ.

Ранее газета "Ведомости" написала, что некоторые крупные банки начали предлагать клиентам кредитные карты без грейс-периода.

Одним из банков, предлагающих такие продукты, является Газпромбанк. В пресс-службе банка ТАСС уточнили, что кредитные карты без льготного периода появились в его линейке в марте 2025 года.

"Данный продукт хорошо продается в офлайн-каналах. Если сравнивать с прошлым годом, то здесь можно сравнивать с продуктом с льготным периодом, поскольку в 2024 году продукта без льготного периода не было. Безусловно, карты с льготным периодом пользуется большим спросом, нежели без него", - отметили в кредитной организации.

Высокий спрос на кредитные карты в целом, в том числе и без льготного периода, обусловлен преимуществами возобновляемого лимита кредитования, пояснили в Газпромбанке. Клиент погашает задолженность по карте и опять может пользоваться лимитом, в отличие от потребительского кредита, за которым нужно снова обращаться в банк.

"В условиях смягчения ключевой ставки банки начали возвращать условия по льготному периоду, поэтому данный продукт - кредитная карта без льготного периода - скорее, предлагается банками временно, - добавили в Газпромбанке.

В МТС банке сообщили, что на текущий момент не предлагают кредитные карты без льготного периода, и запуск таких продуктов не планируется. "У МТС банка нет кредитных карт без льготного периода, также нет планов запускать их в ближайшее время. Тем не менее мы внимательно следим за новостями и обновлениями продуктов на рынке. Если к таким картам действительно появится большой интерес, то рассмотрим возможность внедрения такого продукта", - отметили в кредитной организации.