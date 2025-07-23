Показатель составил 600 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам шести месяцев 2025 года составило 600 млрд кВт⋅ч, что на 1,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это следует из материалов Росстата.

Тепловые электростанции в январе - июне увеличили выработку на 0,5% в годовом выражении, произведя 394 млрд кВт⋅ч. Атомные электростанции снизили выработку на 0,3%, до 104 млрд кВт⋅ч. В то же время показатели гидроэлектростанций уменьшились на 11,7%, составив 98 млрд кВт⋅ч.

Производство электроэнергии за июнь 2025 года по сравнению с июнем 2024 года снизилось на 2,7%, до 85,9 млрд кВт⋅ч. АЭС выработали 17,6 млрд кВт⋅ч, что на 13,8% выше, чем за тот же период годом ранее. ТЭС уменьшили выработку на 4,4%, до 49,4 млрд кВт⋅ч, ГЭС снизили показатели на 11,1%, до 18,1 млрд кВт⋅ч.