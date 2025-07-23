Добыча каменного угля всех видов выросла на 0,2% - до 166 млн тонн

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - июне 2025 года увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 216 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча каменного угля всех видов выросла на 0,2% - до 166 млн тонн. Добыча антрацита увеличилась на 1,7% - до 11,1 млн тонн, коксующегося угля снизилась на 7,2%, до 51,9 млн тонн. Добыча бурого угля составила 49,8 млн тонн (+6,8%). Производство прочего каменного угля увеличилось на 4,2% - до 103 млн тонн.

В июне добыча угля увеличилась на 2,8% в годовом выражении, составив 33,9 млн тонн. Добыча каменного выросла на 1,4% - до 27 млн тонн, антрацита - на 16,3%, до 1,7 млн тонн. Добыча коксующегося угля осталась на уровне июня 2024 года - 8,7 млн тонн. Добыча бурого угля достигла 7 млн тонн (+8,6%), прочего каменного угля выросла на 0,9%, до 16,5 млн тонн.