В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период топливо подорожало на 0,3%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 21 июля 2025 года выросли на 20 коп. - до 60,86 руб. за один литр, цены дизель опустились на 1 коп. - до 71,47 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 20 коп. и составили 57,66 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 21 коп. - до 62,9 руб. за литр, Аи-98 - на 2 коп., до 84,51 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 1 коп. до - 70,98 руб. за литр.

За период с 15 по 21 июля рост цен на бензин зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, значительнее всего в Республике Тыва (+2,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период бензин подорожал на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,79 до 59,63 руб., Аи-95 - от 62,79 до 67,84 руб., Аи-98 и выше - от 83,2 до 90,16 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 57 до 59,38 руб., Аи-95 - от 61 до 65,46 руб., Аи-98 и выше - от 85,5 до 90,04 руб. за литр.