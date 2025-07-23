Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 68,9% против 71% годом ранее

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2025 года составила 31,1% против 29% за аналогичный период годом ранее, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 68,9% против 71% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 11,588 трлн руб., или 90,3% к январю - маю 2024 года.

В частности, 42,4 тыс. организаций получили прибыль в размере более 16,462 трлн руб., что на 4,6% выше значения января - мая 2024 года. У 19,2 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 4,874 трлн руб., что на 68,1% выше значения годом ранее.