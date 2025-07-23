МЭР: годовая инфляция в РФ с 15 по 21 июля замедлилась до 9,17%

Цены снизились на 0,05%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на неделе с 15 по 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 15 по 21 июля 2025 года на потребительском рынке дефляция - цены снизились на 0,05%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось до 0,27%. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания сохраняется околонулевой рост цен. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,08%, в секторе наблюдаемых услуг - также до 0,08%. Годовая инфляция 21 июля зафиксирована на уровне 9,17%", - отмечается в обзоре.

В середине июня на полях ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что замедление инфляции в стране сейчас идет ниже прогнозной траектории министерства в 7,6%. Он отмечал, что уточняющую оценку Минэкономразвития, как обычно, подготовит в августе.