Ситуация с ценами на бензин в России

Запасы топлива близки к максимуму, указали в Минэнерго

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Увеличение стоимости бензина в России связано с летним ростом спроса в период отпусков, запасы бензина и дизельного топлива находятся на близком к историческим максимумам уровне. Об этом сообщили в Минэнерго России.

В министерстве отметили, что текущая ситуация на топливном рынке остается стабильной. По данным Минэнерго, запасы бензина и дизеля находятся на уровне, близком к историческим максимумам, что полностью обеспечивает бесперебойное снабжение внутреннего рынка.

"Наблюдаемый рост цен на бензин связан с сезонным увеличением спроса, включая активность автомобилистов и туристические поездки в период летних отпусков. Вместе с тем ситуация с дизельным топливом стабилизировалась, и его стоимость не демонстрирует значительных колебаний", - заявили в Минэнерго.

В то же время в министерстве подчеркнули, что особое внимание уделяется обеспечению топливом аграрного сектора. В Минэнерго уточнили, что поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей осуществляются в штатном режиме, а дефицита не ожидается.

"Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации и взаимодействие с участниками рынка для поддержания баланса спроса и предложения", - заключили в министерстве.