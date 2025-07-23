Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, а индекс РТС поднялся на 0,09%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,55%, до 2 841,16 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,09% - до 1 140,92 пункта. Курс юаня вырос незначительно - до 10,94 рубля.

"Индекс Мосбиржи в середине недели демонстрировал положительную динамику, подойдя к 2 850 пунктам. Покупкам способствовали геополитические факторы, ожидания секвестра ключевой ставки ЦБ и небольшое ослабление рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании ТГК-1 (+2,1%), возможно, в преддверии публикации отчета компании за 1 полугодие текущего года", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Северстали" (-2,2%), возможно, после выхода слабых финансовых результатов корпорации за II квартал 2025 года.

Прогноз на 24 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в четверг курс доллара будет колебаться на уровне 78-80 рублей, юаня - в диапазоне 10,85-11,05 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 775 - 2 875 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 24 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 21 июля: 77-79 рублей, 91-92,5 рубля и 10,9-11,3 рубля соответственно.