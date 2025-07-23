Министерство выступает за то, чтобы надбавка предоставлялась за счет стандартного тарифного регулирования

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ обсуждает несколько вариантов, исходя из которых "Россетям" может быть предоставлено дополнительное финансирование для инвестиционных проектов. Об этом заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов.

В июне газета "Коммерсантъ" писала о том, что "Россети" просят предоставить им отдельную надбавку на оптовом энергорынке для финансирования крупных инвестпроектов. Они включают в том числе строительство линий электропередачи по Генсхеме размещения энергообъектов до 2042 года на 1 трлн рублей.

По словам Максимова, Минэнерго по поручению правительства просчитывает несколько вариантов с компанией. "Первый - это обычное тарифное регулирование с контролем за тарифом со стороны правительства и ФАС, и соответствующий рост тарифов ФСК (Федеральной сетевой компании - прим. ТАСС) для всех", - сказал он в ходе заседания комиссии РСПП по электроэнергетике.

Второй вариант предполагает дифференциацию тарифов для прямых потребителей и сетевых компаний. "Прежде всего на РСК (распределительные сетевые компании - прим. ТАСС) как системообразующих, с понятным разногласием, что на прямых потребителей должна приходиться хотя бы часть перекрестного субсидирования", - пояснил Максимов.

Еще одним возможным путем является вариант, предложенный "Россетями". Компания не исключает возможность того, что средства, необходимые для строительства новых сетевых объектов, будут частично получены за счет платежей за услуги передачи электроэнергии со стороны оптовой генерации.

Из материалов "Россетей" к заседанию комиссии РСПП также следует, что компания предлагает, чтобы финансовая нагрузка распределялась на всех участников оптового рынка. "На потребителей дополнительные расходы транслируются через нерегулируемую цену на электроэнергию", - говорится в презентации.

При этом в Минэнерго выступают за то, чтобы надбавка предоставлялась за счет стандартного тарифного регулирования. "Нам кажется, что первый вариант самый понятный и не надо придумывать какие-то специальные механизмы. <…> У нас все механизмы и обсуждения, и контроля, и утверждения есть", - отметил Максимов.