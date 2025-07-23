Показатель по расходам составил 99,8%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исполнение бюджета Минтруда по доходам в 2024 году составило 117,6%, по расходам - 99,8%. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Минтруде России.

"Кассовое исполнение по доходам Минтруда России за 2024 год составило 1 789 010,73 тыс. рублей, или 117,6% от плановых назначений (1 521 837,8 тыс. рублей). Основную долю в общем объеме доходов составили поступления по группе "Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных", - говорится в документе.

Также кассовые расходы Минтруда за 2024 год составили 535,5 млрд рублей, а объем неисполненных назначений составил 1,2 млрд рублей. Кассовое исполнение Минтруда по расходам в 2024 году составило 99,8% и увеличилось по сравнению с 2023 годом на 0,1% (с 99,7%).

В 2024 году из резервного фонда правительства Минтруду было направлено 52,5 млрд рублей, кассовые расходы составили 52,4 млрд рублей (99,76%), в том числе на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации - 22 млрд рублей (кассовое исполнение - 100%); субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств резервного фонда правительства - 12 трлн рублей (кассовое исполнение - 99,5%); грант в форме субсидии фонду "Защитники Отечества" - 10 млрд рублей (кассовое исполнение - 99,4 %); создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 4 млрд рублей (кассовое исполнение - 99,9%).

Из резервного фонда президента РФ Минтруду было направлено 415 млн рублей в рамках Федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг", кассовое исполнение составило 100%.