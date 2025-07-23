В структуре налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета 77,8% приходится на поступления от уплаты административных штрафов за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда, говорится в заключении Счетной палаты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роструд в 2024 году исполнил бюджет по доходам на 109,6%, а по расходам - на 99,8%. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Роструде.

"На 2024 год прогнозные показатели по доходам установлены в объеме 2 620 857,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 873 015,0 тыс. рублей, или 109,6% от установленного прогноза. Исполнение Рострудом расходов федерального бюджета за 2024 год составило 51 686 464,5 тыс. рублей, или 99,8% объема бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью", - указано в документе.

Отмечается, что в структуре налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета 77,8% (или 1,087 млрд рублей) приходится на поступления от уплаты административных штрафов за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Исполнение прогноза по административным штрафам за нарушение трудового законодательства в 2024 году составило 121,8%. Превышение кассового исполнения доходов по сравнению с прогнозными показателями обусловлено тем, что в 2024 году поступили административные штрафы, наложенные в предыдущие годы за нарушение трудового законодательства.

По данным Роструда за 2024 год, сумма наложенных штрафов за нарушение трудового законодательства составила 1,4 млрд рублей (на 26,1% больше, чем в 2023 году), а сумма штрафов, перечисленных в федеральный бюджет, составила 1,2 млрд рублей (+21,5%).