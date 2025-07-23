Для повышения спроса нужна и реорганизация отрасли, а из полноценного кризиса сектор выйдет через годы, считает главный экономист ВЭБ.РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спрос на жилье вырастет в РФ в случае, если ключевая ставка опустится до 9-10%, или 2-3% в реальном выражении. Об этом ТАСС сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Чтобы поднялся спрос, она должна снизиться до 9-10%, или до 2-3% в реальном выражении", - сообщил эксперт, добавив, что проблема заключается не только в уровне ставки.

Для повышения спроса на жилье нужна и реорганизация отрасли, а из полноценного кризиса сектор выйдет через годы, считает собеседник ТАСС. По его словам, изменение рынка будет представлять собой банкротства и поглощения одних стройкомпаний другими. "Из кризиса стройка выйдет скорее в 2028-2029 годах", - считает Клепач.

По данным института развития ДОМ.РФ, продажи жилья в новостройках в первом полугодии 2025 года снизились на 26%. По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, в первом полугодии доля продаж с привлечением ипотеки сократилась до порядка 60%, а за наличные и в рассрочку - увеличилась до почти 40%. По прогнозам центра, объем запусков по итогам года может составить 35-38 млн кв. м, что приведет к сокращению предложения начиная с 2027 года.

В пятницу состоится заседание совета директоров ЦБ, в ходе которого уровень ключевой ставки может быть пересмотрен. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале июля сообщал, что регулятор на июльском заседании без сомнения будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки шагом не менее 1 п.п.