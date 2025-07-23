Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон стремится снизить стоимость нефти на мировых рынках

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация стремится к заключению новых сделок с азиатскими странами по поставкам им энергоносителей с Аляски. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Мы заключаем невероятные сделки в сфере энергетики, в том числе касающиеся Аляски", - отметил американский лидер. "Мы заключаем сделки с разными азиатскими странами", - добавил он. Трамп пояснил, что речь идет о поставках нефти, газа и других энергоносителей.

Американский лидер также подчеркнул, что США стремятся снизить стоимость нефти на мировых рынках. Он отметил, что цена барреля нефти составляет сейчас около $64. "Я хочу, чтобы она еще немного снизилась, если нам это удастся". "Не знаю, понравится ли это нефтяным компаниям, но мы хотим, чтобы электричество было очень недорогим", - добавил он. Трамп отметил, что это, в частности, требуется для развития в США технологий искусственного интеллекта и наращивания мощностей по обработке данных.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в стране. В феврале он подписал исполнительный указ о создании национального совета по энергетическому доминированию.