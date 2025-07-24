МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возможность фиксации цен на ряд социально значимых продуктов в долгосрочных контрактах (договор о поставке товаров партиями в течение определенного периода) между производителями и торговыми сетями рассматривается ведомствами и участниками рынка. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на материалы Минсельхоза.

Согласно протоколу совещания министерства с отраслевыми ассоциациями, Минсельхоз предложил Минпромторгу сформулировать свою позицию по закреплению механизма фиксации стоимости в таких договорах.

В ведомстве уточнили, что перечень таких товаров будет определять правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут отслеживать формирование цен в этих контрактах.

Источник издания в Минсельхозе уточнил, что речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и куриные яйца.

"Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка", - пояснили изданию в пресс-службе Минсельхоза, добавив, что инициатива получила поддержку со стороны производителей.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что поддерживают расширение практики заключения двусторонних договоров с закреплением объема поставок, цен и ответственности сторон за невыполнение условий. По оценке ведомства, такая мера поможет сгладить влияние сезонных факторов на цены.