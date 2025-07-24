По данным исследования онлайн-школы, 17% учащихся рассчитывают на зарплату от 70 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Половина российских школьников рассчитывают зарабатывать более 90 тыс. рублей после окончания обучения. При этом каждый пятый учащийся мечтает о зарплате от 70 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"47% опрошенных ждут зарплату после окончания учебы от 90 до 160 тыс. рублей в месяц, 17% рассчитывают на 70-90 тыс., 13% - на 50-70 тыс. Только 6% думают, что будут зарабатывать до 50 тыс. рублей", - говорится в итогах анализа.

Согласно результатам исследования, каждый третий школьник (29%) мечтает превзойти родителей по заработку, еще 19% хотели бы получать столько же. Почти 39% признались, что сумма дохода родителей им не важна, ведь "у каждого свой путь", а 13% не знают, сколько зарабатывают взрослые.

Аналитики также отметили, что почти каждый второй школьник (46%) считает, что без высшего образования не добиться хорошего заработка, но 31% уверены: куда важнее soft skills и связи, а 22% считают, что главное - практический опыт. Главными ориентирами в карьере становятся не родители (так ответили только 17%), а блогеры и тиктокеры - на них ориентируются 22%, еще 18% вдохновляются творческими личностями, а 15% - друзьями и знакомыми, сказано в результатах исследования.

"Мы видим, что у подростков сегодня более амбициозный и осознанный подход к будущей карьере. Многие задумываются не только о деньгах, но и о смысле профессии, личной свободе, балансе между работой и жизнью. При этом важно, чтобы дети начинали формировать карьерные ориентиры не под давлением взрослых, а через собственный опыт", - отметила академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская.