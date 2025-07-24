Она составила 5,6 млрд руб.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ММК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2025 года снизилась на 88,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составила 5,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка по МСФО упала на 25% - до 313,5 млрд руб., в связи со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России, уточнили в компании.

EBITDA ММК за полугодие упала на 54,9%, до 41,8 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 13,3% против 22,2% годом ранее. Свободный денежный поток ММК за шесть месяцев 2025 года составил минус 4,7 млрд руб.

Итоги II квартала

Выручка ММК по итогам II квартала 2025 года снизилась на 2,1% в годовом выражении, до 155,06 млрд руб., в связи с изменением структуры продаж. EBITDA увеличилась на 11% - до 22,03 млрд руб. Чистая прибыль по сравнению с I кварталом снизилась на 21,1% - до 2,5 млрд руб. Капитальные вложения за II квартал 2025 года составили 23,9 млрд руб., увеличившись на 14,9% относительно прошлого квартала, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития группы. К первому полугодию 2024 г. капвложения ММК в первом полугодии 2025 года сократились на 3,4% и составили 44,7 млрд руб.

Прогноз

"Ожидается, что в III квартале 2025 года спрос на металлопродукцию будет оставаться под давлением на фоне неблагоприятного влияния высокой ключевой ставки на деловую активность", - сообщили в ММК.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.