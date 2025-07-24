На ежегодный рост объемов торговли, в том числе влияет развитие транспортной доступности и инфраструктурного развития, подчеркнул первый заместитель губернатора области Алексей Господарев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Объем розничной торговли в Ростовской области превысил среднероссийский показатель на 3% в текущем году, в том числе за счет развития логистики. Об этом журналистам сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Ранее в интервью ТАСС врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что Ростовская область в перспективе должна стать логистическим хабом на юге страны, что позволит привлекать в регион крупных инвесторов.

"У нас сейчас объем розничной торговли составляет 105,3%, учитывая, что по всей России рост составляет только 102%. Если посмотреть динамику предыдущих лет, то мы по данным показателям существенно обгоняли общий темп роста по стране", - сказал Господарев.

По его словам, на ежегодный рост объемов торговли, в том числе влияет развитие транспортной доступности и инфраструктурного развития.

"Мы находимся в географическом центре, обладаем всей возможной транспортной инфраструктурой. У нас и морские порты, железная дорога проходит, одна из ключевых артерий, это трасса М-4 "Дон". Это тоже будет, конечно, способствовать росту, существенному объему этой торговли", - уточнил он.

По данным властей региона, транспортные потоки, в Ростовской области планируется развивать таким образом, чтобы, с одной стороны, движение было интенсивным, с другой - исключающим прохождение большегрузов по городам для сохранения дорожного полотна и экологической обстановки. В том числе для этого в регионе создают Ростовское транспортное кольцо, которое соединит трассы Р-280 "Новороссия" и А-135 и разгрузит западный обход Ростова-на-Дону. Проект должен дать экономический эффект для всей области и регионов Донбасса и Новороссии.