"Ъ": покупатели возвращают до 45% купленной в интернете одежды

Чаще всего возвращают товары с маркетплейсов, отмечает газета

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Покупатели возвращают от 15% до 45% одежды, которую они приобрели в интернете. Чаще всего возвращают товары с маркетплейсов, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование агентства по развитию бизнеса Shift.

По данным издания, самая высокая вероятность возвратов относится к маркетплейсам, в частности, к Wildberries, Ozon. Вероятность возврата у этих и других маркетплейсов составляет 30-45%, при этом у Lamoda она может достигать 35%. Что касается товаров, купленных на сайте или в приложожении брендов, то в этом случае доля возврата составляет 15-25%.

Как отмечают аналитики, большинство возвратов связаны с ошибками в размерах - 30-45%. Доля возвратов, связанных с несоответствием товара ожиданиям покупателя, составляет 20-35%. Из-за дефектов, по данным газеты, возвращают 5-15% товаров. Самые редкие возвраты - из-за импульсивных покупок, их доля составляет от 5% до 8%.

Участники рынка рассказали, что самое большое влияние на долю возврата продукции и товаров оказывают сроки доставки. В связи с этим газета отмечает, что главной мерой по снижению этого показателя является сокращение сроков.