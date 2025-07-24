Стороны согласились ускорить глобальное развертывание возобновляемых источников энергии и содействовать получению всеми странами, говорится в итоговом заявлении участников саммита КНР - ЕС в Пекине

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай и ЕС договорились ускорить глобальное продвижение возобновляемых источников энергии и содействовать доступу развивающихся стран к зеленым технологиям. Об этом говорится в итоговом заявлении участников саммита КНР - ЕС в Пекине.

"Стороны согласились ускорить глобальное развертывание возобновляемых источников энергии и содействовать получению всеми странами, включая страны с развивающейся экономикой, доступа к зеленым технологиям и продуктам", - говорится в документе.

КНР и ЕС также указали на центральную роль Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения в международном сотрудничестве.