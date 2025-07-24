Инфраструктура водоснабжения региона - одна из крупнейших в стране, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Объем финансирования строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Краснодарском крае в 2025 г. составит 15,4 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Жители и гости края должны иметь бесперебойный доступ к качественной питьевой воде. Надежное водоснабжение необходимо не только курортам, которые в прошлом году приняли более 20 млн человек, но и сельским территориям, небольшим поселениям и крупным городам. В 2025 г. на строительство и реконструкцию муниципальных водоснабжающих объектов в бюджете края предусмотрели 6 млрд руб., еще 9,4 млрд руб. - на магистральные водоводы", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, инфраструктура водоснабжения региона - одна из крупнейших в стране. В нее входит около 30 тыс. км сетей, сотни скважин, водозаборов и очистных станций, многие из которых требуют обновления.