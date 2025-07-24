В России трудятся почти 270 тыс. слесарей-сборщиков, отмечает ведомство

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 270 тысяч слесарей-сборщиков сейчас работают на рынке труда в России, до конца 2029 года в эту профессию необходимо привлечь 109 тыс. специалистов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

"Сейчас в России трудятся почти 270 тыс. слесарей-сборщиков. До конца 2029 года необходимо привлечь в профессию 109 тыс. специалистов. Большая часть этой потребности связана с созданием новых рабочих мест - 67,7 тыс. работников", - привели его слова в пресс-службе Минтруда.

24 июля в Архангельской области стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" по номинации "Слесарь-сборщик", он продлится до 26 июля.

"Проведение федерального этапа именно в Архангельской области - это признание промышленного потенциала региона и вклада в развитие рабочих профессий. <...> Одновременно с соревнованиями федерального этапа пройдет "Трудфест" - областной фестиваль профессий и талантов. Для жителей и гостей Архангельской области подготовлена обширная интерактивная программа с мастер-классами, квестами и фотозоной. Также пройдет выставка ведущих образовательных организаций и крупнейших предприятий региона", - добавил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" с 2025 года стал частью нацпроекта "Кадры". Победители и призеры конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения пройдет в декабре в Москве.

Организатором конкурса "Лучший по профессии" является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.