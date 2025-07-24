Базовая процентная ставка - 2,15% годовых, ставка по депозитам - 2%, по краткосрочным кредитам банка - 2,4%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить три ключевые процентные ставки на прежних уровнях, говорится в сообщении регулятора.

Как следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, базовая процентная ставка оставлена на уровне 2,15% годовых, ставка по депозитам составляет 2%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,4%.

"Управляющий совет сегодня принял решение оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Инфляция в настоящее время находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2%. Поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке инфляционного прогноза управляющего совета. Внутреннее ценовое давление продолжает снижаться, а рост заработной платы замедлился. Отчасти благодаря предыдущим снижениям процентных ставок управляющим советом, экономика до сих пор демонстрирует общую устойчивость в сложных глобальных условиях. В то же время, ситуация остается крайне неопределенной, особенно из-за торговых споров", - говорится в сообщении.

"Совет управляющих намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. Он будет придерживаться подхода, основанного на анализе данных и на каждом заседании, при определении оптимальной денежно-кредитной политики. В частности, решения Совета управляющих по процентной ставке будут основываться на его оценке перспектив инфляции и связанных с ней рисков с учетом поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссионной денежно-кредитной политики", - прокомментировали в ЕЦБ.

На прошлом заседании ЕЦБ понижал три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая процентная ставка была снижена до 2,15% годовых, ставка по депозитам - до 2%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 2,4%.