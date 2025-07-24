В ДНР заявили, что бизнес должен понимать ответственность за цены на воду в регионе

По словам премьер-министра республики Андрея Черткова, цены должны формироваться прозрачно и обоснованно

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Бизнес должен понимать социальную ответственность при формировании цен на питьевую воду на фоне ее острого дефицита в ДНР, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков по итогам совещания межведомственной комиссии по ценообразованию.

"Основной вопрос - завышение предпринимателями цены на питьевую разливную воду. В некоторых местах она доходила до 6 рублей за 1 литр. В связи с чем глава республики Денис Пушилин поручил снизить цены до 3,5 рубля. Прекрасно понимаю все трудности, с которыми сталкиваются производители. Но в наших условиях бизнес должен четко понимать свою социальную функцию и нести свою долю ответственности перед гражданами", - написал Чертков.

Он добавил, что цены должны формироваться прозрачно и обоснованно, особенно с учетом того, что большинство производителей доочищают водопроводную воду, а не добывают артезианскую. "Договорились в ближайшие дни проработать этот вопрос детально с каждым производителем. Но завышения цены на воду руководство республики не допустит", - заключил глава регионального кабмина.

Глава ДНР Денис Пушилин во вторник распорядился установить единую цену на разливную питьевую воду - 3,5 рублей за 1 литр. Решение принято на фоне дефицита воды, который стал следствием водной блокады со стороны Украины, обострившейся в 2022 году. Критическое обмеление водохранилищ привело к сокращению графика подачи воды, о чем объявили 18 июля. В частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.