Горелкин: продажа игровых аккаунтов без злого умысла не приведет к наказанию

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по информполитике отметил, что используемые в законе формулировки "заставляют многих юристов занять предельно осторожную позицию"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Наказание за продажу аккаунтов в видеоигровых сервисах ждет только тех, кто занимается этим для совершения преступлений. На это указал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Ранее Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за передачу данных для входа в аккаунты на электронных ресурсах.

"По замыслу авторов поправок, ответственность будут нести только те граждане и организации, которые рассматривают аккаунты цифровых сервисов как средство для совершения различных преступлений. Если аккаунт продается или сдается в аренду без преступного умысла (например, для обхода несправедливых санкций и ограничений западных платформ), то и наказывать не за что", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем депутат отметил, что используемые в законе формулировки "заставляют многих юристов занять предельно осторожную позицию". По его словам, это по итогу приводит к "заявлениям о неизбежной трансформации рынка и повышает градус тревожности в геймерском сообществе".

Горелкин также подчеркнул, что нужно "начинать формировать верный подход к правоприменению" закона, чтобы избежать злоупотребления его нормами. "Я считаю, что он может быть выработан превентивно, на уровне консультаций между представителями игровых сервисов и правоохранительными органами, с участием юристов и экспертов", - добавил парламентарий.