Согласованные на предыдущих заседаниях подкомиссии меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы, отмечают в правительстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимости введения дополнительных мер поддержки производства и продаж российской сельскохозяйственной техники нет, сообщается в Telegram-канале правительства РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака.

"Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства и продаж отечественной сельскохозяйственной техники. Согласованные на предыдущих заседаниях подкомиссии меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы", - говорится в сообщении.

В их числе - льготный лизинг, кредитование и субсидирование, отсрочки по уплате утилизационного сбора, возможность закупки аграриями отечественной техники со скидками.

"Участники заседания сошлись во мнении, что с учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, а также запуска в ближайшем времени субсидирования кредитов в настоящий момент отсутствует необходимость введения дополнительных мер поддержки отрасли", - отмечается в сообщении.

Новак поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации в секторе сельскохозяйственного машиностроения и своевременно предлагать решения по обеспечению развития отрасли. Также вице-премьер поручил федеральным органам власти оперативно отслеживать ситуацию на всех системообразующих предприятиях на предмет их устойчивой работы в текущих экономических условиях.