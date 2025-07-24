Президент США ранее допускал возможность расторжения госконтрактов с Tesla и SpaceX

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует уничтожать компании американского предпринимателя Илона Маска путем лишения их всех субсидий или их части.

"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив их части, если не всех, масштабных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так!" - написал глава вашингтонской администрации на своей странице в Truth Social. "Я хочу, чтобы все компании в нашей стране процветали и, по сути, процветали как никогда раньше! Чем лучше у них дела, тем лучше дела у США, и это хорошо для всех нас. Мы каждый день устанавливаем рекорды, и я хочу, чтобы так было и дальше", - добавил Трамп.

Американский лидер ранее заострял внимание на том, что компании Маска Tesla и SpaceX получают значительные субсидии от властей США. Трамп допускал возможность расторжения госконтрактов с этими компаниями и отмену всех субсидий для них.

Маск был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, отношения между президентом и бизнесменом начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки нынешний глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

Маск 5 июля заявил о создании в США партии "Америка" (America Party, AMEP).