Индекс РТС ускорил снижение до почти 1,5% после публикации ЦБ курса доллара

К 17:35 мск индекс составлял 1 124,2 пункта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Московской бирже ускорил снижение до почти 1,5% после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 25 июля до 78,86 рубля, евро - до 93,34 рубля, а курс юаня был повышен на 11 копеек, до 11,0652 рубля.

По данным на 17:28 мск, индекс РТС снижался на 0,92%, до 1 130,46 пункта, индекс Мосбиржи также снижался на 0,92% и находился на уровне 2 815,12 пункта.

К 17:35 мск индекс РТС ускорил снижение и составлял 1 124,2 пункта (-1,47%), а индекс Мосбиржи снижался до 2 814,32 пункта (-0,94%).