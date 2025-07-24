Общий объем инвестиций составит около 12 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) на 275 тыс. тонн в год построят в Холмогорском районе Архангельской области, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (ППК РЭО).

"Современный КПО на 275 тыс. тонн в год построят в Архангельской области. В Архангельской области заключено концессионное соглашение, предусматривающее строительство современного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Это второй проект, реализуемый в регионе, запустить который позволил механизм, утвержденный распоряжением правительства РФ", - указано в сообщении.

19 субъектов РФ получили право заключать концессии без конкурса, чтобы оперативно создавать комплексные объекты обращения с ТКО общей мощностью до 5 млн тонн в год.

"Архангельская область вошла в число регионов, которым правительство предоставило право заключать концессии с определенным юридическим лицом без проведения конкурсных процедур. Это ускоряет запуск инфраструктурных проектов и позволяет быстрее наращивать мощности по обращению с отходами, - приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева. - Благодаря таким мерам мы создаем условия для снижения объемов захоронения и улучшения экологической обстановки".

Проект предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 275 тыс. тонн ТКО в год. Из них около 110 тыс. тонн будут утилизировать методом компостирования. Общий объем инвестиций составит около 12 млрд рублей.

"Решение передать 19 регионам право заключать концессии без конкурса показало свою эффективность. За короткий срок субъекты смогли выйти на конкретные проекты, и Архангельская область - один из ярких примеров", - подчеркнула гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова, ее цитирует пресс-служба.