В министерстве добавили, что сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минэнерго России совместно с ФАС и нефтяными компаниями ведет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики на рынке топлива. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Ведомство совместно с ФАС России и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике. Министерство также прорабатывает дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности.

Минэнерго подчеркнуло, что рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики.

"В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен", - пояснили в министерстве.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой биржи 24 июля цена бензина Аи-95 оказалась на уровне 76,33 тыс. руб. за тонну, что близко к рекорду сентября 2023 года, а цена бензина Аи-92 - на уровне 66,301 тыс. руб. за тонну, что также является близкой к максимальному значению отметкой.