Эти средства планируют выделить до 2027 года включительно

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Около 2,4 млрд рублей направят на завершение строительства четырех многоквартирных домов (МКД) в Донецке ДНР до 2027 года включительно, следует из распоряжения регионального кабмина.

Документ вносит изменения в принятое в апреле 2024 года распоряжение о мероприятиях для предоставления ДНР субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства МКД, застройщики или собственники которых не определены. Изначально документ включил выделение более 439 млн рублей на достройку одного дома.

Сейчас перечень мероприятий прописан до 2027 года включительно. Согласно приложению к распоряжению, в список вошли четыре дома. Общая сумма на их достройку - более 2,38 млрд рублей, включая 2,36 млрд рублей федеральных средств. Наибольшее финансирование определено на 2026 год - более 1 млрд рублей.

В сентябре 2024 года в Минстрое ДНР сообщили ТАСС о завершении работ на первом недострое, оставшемся с 2014 года. В марте того же года в региональном кабмине заявили о более 40 недостроенных многоквартирных домах в ДНР.