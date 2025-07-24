Компания сообщила, что эти составы будут курсировать в ближайшие выходные

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса, сообщила компания.

"Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные поезда формирования АО "ФПК": № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 25 июля в 8:10; № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 27 июля в 16:30", - говорится в сообщении.

Кроме того, назначены двухэтажные поезда: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 01:25 мск и № 257 Санкт-Петербург - Москва отправлением 28 июля в 01:57 мск.

"Компания регулярно отслеживает спрос на перевозки. При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также назначении дополнительных поездов", - отметили в ФПК.