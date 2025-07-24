Губернатор Архангельской области подчеркнул важность этой темы, так как экспортерам предстоит выходить на новые, далеко территориально находящиеся рынки сбыта

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Вопрос о величине транспортных субсидий для предприятий-экспортеров необходимо рассмотреть повторно, чтобы не допустить снижения набранного темпа этой работы. Эта тема крайне важна, так как экспортерам предстоит выходить на новые, достаточно далеко территориально находящиеся рынки сбыта, сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хотел бы обратить внимание, что с учетом необходимости выхода на новые, достаточно далеко территориально находящиеся рынки, сегодня [не] снижать, в первую очередь, транспортные субсидии для наших экспортеров, расположенных далеко. Как минимум просил бы вернуться к этому вопросу и еще раз его рассмотреть. Это важно, потому что наши самые ближайшие партнеры, такие как Китайская Народная Республика, субсидируют своих экспортеров достаточно активно", - сказал Цыбульский.

Глава региона также отметил, что у него есть конкретные предложения, чтобы набранный темп сохранился. "Я возглавляю комиссию госсовета по международной кооперации и экспорту. <..> Были даны поручения, большинство из них выполняется. На сегодняшний день есть определенные риски, связанные с сокращением финансирования по некоторым мерам поддержки экспорта. <..> Хочу отдельно поблагодарить коллег из российского экспортного центра. Очень профессиональная команда, с которой мы работаем в абсолютной связке. Можно сказать, одной командой. И в этом смысле удается достигать результата", - добавил Цыбульский.