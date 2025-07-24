Он вырос до 899 млрд рублей, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Валовой региональный продукт Архангельской области в 2024 году вырос на 0,7% по сравнению с 2023 годом, об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Цыбульский отметил, что ситуация в экономике региона стабилизировалась.

"После, прямо скажем, непростых 2022 и 2023 годов сегодня мы видим, что в целом ситуация стабилизировалась. Основные показатели восстановились и начинают даже показывать прирост, - сказал губернатор. - ВРП у нас подрос до 899 миллиардов рублей, 0,7%, но, тем не менее, мы вышли в рост после такой стагнации, которая была. И, думаю, что в ближайшие два года у нас задача перевалить за триллион, а вообще ставим перед собой за пять лет задачу перейти на триллион 200 миллиардов".

Глава региона отметил, что экономика Архангельской области во многом была ориентирована на экспорт, в первую очередь на рынки недружественных стран. "Которые с нами поступили, мягко говоря, в противоречии со всеми законами международного права, да и просто партнерскими отношениями между предпринимателями, отрезав в один момент все возможности поставок. Наши предприниматели переориентировались. Не просто идет, конечно, с учетом расстояний до новых рынков, с учетом необходимости перенастройки всей системы, но, тем не менее, сегодня мы видим, что даже по деревообработке в объемах поставок мы начинаем показывать рост по отношению к 2022 году", - добавил он.