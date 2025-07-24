В Поморье за пять лет удвоилось число дорог в нормативном состоянии

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что в порядок приведены 33,6% дорог

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Количество дорог в нормативном состоянии в Архангельской области увеличилось с 15% до 33,6%, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Дороги - вторая проблема, Владимир Владимирович, у нас в Архангельской области. Мы серьезно приросли, если в 2019 году мы начинали с 15% дорог в нормативном состоянии, то сегодня это уже 33,6%. Это небольшие показатели, но, тем не менее, рост более чем в два раза. К 2030 году выходим на 47%, тем не менее, не могу не обратить внимания, что мы пока не достигаем среднероссийского показателя, хотя и существенно сокращаем долю в ненормативном состоянии. В 2019 году почти 30% разница была между среднероссийским и нашим показателем, то сегодня это всего 20-22%. Работаем в этом направлении, 1,8 тыс. км дорог построили, это неплохой результат. 50 мостов отремонтировали", - отметил губернатор.

В 2025 году в регионе приведут в порядок 200 км дорог и капитально отремонтируют 10 мостов. "Для наших территорий, где много рек и озер, мосты зачастую просто жизненно необходимы. Не просто комфорт проезда, а иногда обеспечение территорий", - добавил Цыбульский.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, до 2030 года в регионе планируется привести в нормативное состояние еще 1 060 км дорог. Это позволит довести долю нормативных трасс в региональной сети до 47% и приблизиться к общероссийским ориентирам. На эти цели в шестилетнем плане дорожной деятельности предусмотрено 60,6 млрд рублей.