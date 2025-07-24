В Поморье объем инвестиций резидентов Арктической зоны достиг 215 млрд рублей

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что благодаря открытым производствам в регионе создали порядка 4,5 тыс. рабочих мест

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые заявили в свои проекты резиденты Арктической зоны РФ на территории Архангельской области, достиг отметки в 215 млрд рублей. Благодаря открытым производствам в регионе создано порядка 4,5 тыс. рабочих мест, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы лидеры в Арктической зоне по количеству реализованных проектов резидентами Арктической зоны. На сегодняшний день у нас 264 проекта с общим объемом заявленных инвестиций 215 млрд рублей, из которых 40 млрд - это уже вложенные деньги, это уже производство, которые заработали. Почти 4,5 тыс. рабочих мест мы создали благодаря этому инструменту. В том числе возвращение к инвестиционной фазе наших предпринимателей, это во многом благодаря этим инструментам", - сказал Цыбульский.

Он также добавил, что в регионе промышленное производство в 2024 году выросло на 7%. "Это говорит о том, что предприниматели вернулись в инвестиционную стадию и начинают развивать производство. В первую очередь это судостроение, судоремонт - основные драйверы этих лет", - уточнил глава региона.