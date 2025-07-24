Счетная палата проверила исполнение бюджета в Роспатенте за 2024 год

Ведомство не осуществляло на должном уровне полномочия администратора доходов федерального бюджета, сообщили в СП

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Счетная палата (СП) проверила исполнение бюджета в Роспатенте за 2024 год. Проверка показала, что ведомство не осуществляло на должном уровне свои полномочия администратора доходов федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении СП.

Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняла бюджет Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В отчетном году Роспатент на высоком уровне исполнил свои расходы - 99,96% (в сумме 4,8 млрд рублей). Показатели государственного задания и показатели результативности предоставления субсидий полностью достигнуты.

"В целом по итогам проверки бюджетная отчетность Роспатента признана Счетной палатой достоверной. Нарушений, повлекших за собой нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств, не выявлено. В то же время проверка показала, что Роспатент не осуществлял на должном уровне свои полномочия администратора доходов федерального бюджета. В результате подведомственное службе ФГБУ "ФАПРИД" пропустило сроки исковой давности по взысканию штрафов, начисленных за неисполнение лицензиатами обязательств по представлению отчетной документации и платежей, на сумму 90,1 млн рублей", - - отмечается в сообщении Счетной палаты.

Объем дебиторской задолженности службы снизился за год на 9,1% и составил на конец 2024 года 8,8 млрд рублей. Кредиторская задолженность также уменьшилась - на 53,4% до 582,3 млн рублей.

Кроме того, проверка выявила ряд нарушений, допущенных службой в сфере закупок (несоблюдение сроков приемки и оплаты работ, непредъявление требований об уплате неустойки за нарушение условий контракта и др.), а также недостаточную организацию системы внутреннего финансового аудита (за отчетный период проведено лишь одно из четырех запланированных аудиторских мероприятий).