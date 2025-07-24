СП: Росархив за 2024 году перечислил в федеральный бюджет 237,5 млн рублей

Дебиторская задолженность Росархива снизилась за 2024 год на 30,7%, говорится в заключении Счетной палаты

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) перечислило в федеральный бюджет за 2024 год 237,5 млн руб. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Проверка показала, что в отчетном году Росархив перевыполнил план по доходам, перечислив в федеральный бюджет 237,5 млн рублей, или 114,2% от плана. Расходы Росархивом исполнены на высоком уровне - 99,7% от предусмотренных ассигнований в сумме 5,4 млрд рублей", - говорится в заключении.

Отмечается, что дебиторская задолженность Росархива снизилась за 2024 год на 30,7%, составив на начало 2025 года 1,3 млрд рублей. При этом практически весь объем задолженности - 91,8% от ее общей суммы, - составляет аванс по государственному контракту на строительство Архивного комплекса в г. Обнинске.

Как отмечает Счетная палата, общий объем вложений Росархива в объекты незавершенного строительства снизился в 2024 году на 6,9% в связи с вводом в эксплуатацию Лабораторного корпуса в г. Красногорске. А всего по итогам 2024 года на балансе Росархива числилось три объекта незавершенного строительства на сумму 8,4 млрд рублей.

По данным заключения Счетпалаты, наибольший объем вложений в размере 8,3 млрд рублей приходится на Архивный комплекс в г. Обнинске, при этом за 2024 год он увеличился на 35,5%. "На 31 декабря 2024 года степень строительной готовности объекта составляла 99%, на нем ведутся пуско-наладочные работы. <…> Хочу также сказать, что Архивный комплекс в г. Обнинске - крупнейший на постсоветском пространстве, это нужный и важный для нашего государства объект, и вопрос своевременного ввода его в эксплуатацию в надлежащем качестве находится на постоянном контроле у Счетной палаты", - отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова по итогам проверки.

Кроме того, при проведении мероприятия Счетная палата также выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных Росархивом при администрировании доходов, ведении бухгалтерского учета и использовании федерального имущества.