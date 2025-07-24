Профицит вагонного парка на сети составляет сегодня около 400 тыс. вагонов, рассказал замглавы РЖД Михаил Глазков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ведет работу с Минпромторгом РФ над предложениями по созданию дефицитного, а также инновационного подвижного состава с улучшенными характеристиками на фоне дисбаланса поступления новых и списания старых вагонов. Об этом журналистам сообщил замглавы РЖД Михаил Глазков.

Он отметил, что с начала года на сеть железных дорог поступило 34 тыс. новых вагонов, в то время как списано было 16,8 тыс.

"То есть тенденция поступления на сеть нового подвижного состава кратно превышает списание подвижного состава. Мы ведем работу с Минпромторгом по поводу предложений по изготовлению инновационного подвижного состава, подвижного состава с лучшими характеристиками, с более надежной работой узлов, которые позволяют использовать вагон на более длинные плечи, с минимизацией отказов, с более надежной работой. Ну и также изготовление, кроме инновационного, еще дефицитного подвижного состава", - сказал Глазков.

В целом на сегодня профицит вагонного парка на сети РЖД составляет около 400 тыс. вагонов, тогда как в начале года лишних вагонов насчитывалось 293 тыс. Как указал замглавы холдинга, Минпромторг не корректировал плановый объем выпуска вагонов в 2025 году, но по информации вагоностроительных заводов до конца года на сеть должно поступить порядка 50 тыс. вместо 74 тыс. Глазков объяснил снижение поступления отсутствием и отказом от ранних заявок на приобретение вагонов. Списание же вагонов планируется на уровне 27 тыс., уточнил он.

О ситуации с вагонами

Ранее сообщалось, что общий парк вагонов на сети РЖД достиг рекордного количества, что является избыточным для объема грузов, предъявляемых для перевозки. Излишний парк, который находится на путях общего пользования, оказывает негативное влияние на перевозку. В РЖД для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы принимают ситуативные меры по регулировке вагонного парка.