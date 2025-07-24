РЖД прогнозируют снижение погрузки на сети холдинга на 5% по итогам 2025 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) по итогам текущего года может снизиться на 5% по сравнению с 2024 годом, сообщил журналистам замглавы РЖД Михаил Глазков.

"По нашим прогнозам, с учетом тех мероприятий, которые мы сегодня проводим, мы планируем на уровне где-то минус 5% и зафиксироваться, и по возможности снижать это отставание до минимума", - сказал он.

Что касается июля, то погрузка на сети РЖД сейчас также ожидается на уровне минус 5% к уровню июля прошлого года, добавил замглавы компании.

По словам Глазкова, РЖД провели активную работу с субъектами РФ, а также с грузоотправителями по привлечению дополнительной погрузки на сеть холдинга, в том числе на лимитирующие направления, и грузов, которые РЖД считают возможным перевести с альтернативных видов транспорта.

Также в мае РЖД был утвержден план мероприятий, который предусматривает в том числе привлечение дополнительной погрузки на уровне 5,7 млн тонн до конца года. "Это дополнительная погрузка, которую мы видим, что можем взять. За прошедший период уже привлечено более миллиона тонн грузов, из которых 500 тыс. - это инертные грузы, то есть то, что идет под стройку", - уточнил он.

Как рассказал Глазков, также РЖД была проведена работа с металлургами по гибкой тарифной политике и организации движения грузовых поездов по согласованному графику и сопутствующих технологических операций.

Данные по погрузке

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 9,2%, до 89,3 млн тонн грузов, в первом полугодии - на 7,6%, до 554,5 млн тонн. По итогам 2024 года погрузка составила 1,181 млрд тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом.