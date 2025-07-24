Росстандарт в 2024 году перечислил в федеральный бюджет 142,3 млн рублей

По данным Счетной палаты, агентство перевыполнило план на 21,6%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) за 2024 год перечислило в федеральный бюджет 142,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты (СП) по результатам проверки исполнения ведомством бюджета в прошлом году.

"Проверка показала, что в отчетном году Росстандарт перевыполнил план по доходам: в бюджет поступило 142,3 млн рублей - на 21,6% больше прогноза. При этом по сравнению с 2023 годом объем доходов снизился на 13,2%, что обусловлено сокращением количества плановых проверок, проводимых агентством в рамках государственного контроля и надзора за стандартами и техническими регламентами", - говорится в материалах.

При этом СП отметила, что расходы исполнены на высоком уровне - 99,9% (в сумме 8,2 млрд рублей). "В течение года расходы осуществлялись равномерно. Показатели результативности использования субсидий, предоставленных Росстандартом подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания, достигнуты. Госзадания выполнены", - заключила Счетная палата.

Кроме того, среди положительных результатов отмечается значительное сокращение в 2024 году объема дебиторской задолженности Росстандарта, за год она снизилась на 70,6% и составила 589,3 млн рублей. При этом просроченная дебиторская задолженность также уменьшилась на 57,4%, до 14,2 млн рублей.

Проверка выявила и некоторые нарушения, допущенные Росстандартом при исполнении бюджета. Среди них, как указано в материалах Счетной палаты, несвоевременное перечисление субсидий на выполнение госзадания, несоблюдение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также принципа эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок на сумму 1,24 млн рублей.