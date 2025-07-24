В качестве примера президент Соединенных Штатов привел договоренности между Вашингтоном и Токио, о достижении которых он объявил 22 июля

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова к договоренностям с другими странами, которые предусматривали бы снижение американских пошлин на их продукцию в обмен на крупные капиталовложения с их стороны в США. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг журналистам.

"Да, конечно, я бы позволил другим странам заплатить за снижение [пошлин]", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли американская сторона возможность таких сделок.

Трамп в качестве примера привел договоренности между Вашингтоном и Токио, о достижении которых он объявил 22 июля. Согласно их условиям, Япония инвестирует в США $550 млрд, а американские импортные пошлины на ее продукцию составят 15%. "Япония сделала следующее: она купила себе снижение пошлин", - добавил американский лидер. "Они дали нам $550 млрд, что немного снизило пошлины", - пояснил он. "И это не кредит или что-то подобное. Я называю это премией за подписание [соглашения о торговле]", - подчеркнул Трамп. Как он уточнил, США в связи с этим согласились снизить ставку пошлин до 15%. По его словам, без упомянутых капиталовложений тарифы на японский импорт составили бы 28%. Ранее Трамп и сотрудники его администрации заявляли, что пошлины на товары из Японии установят на уровне 25%.

Президент США 22 июля заявил, что по условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки "Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли". Как заверил тогда Трамп, "сделка обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест". По словам американского лидера, "Япония откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией".

По данным американских властей, товарооборот между США и Японией по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.