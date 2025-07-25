Росту способствуют онлайн-платформы для реализации продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень перевозок меда в России может вырасти на 27-45% по итогам сезона 2025 года в связи с оптимизацией маршрутов поставок и улучшениями условий транспортировки. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор транспортной компании "Кит" Михаил Попов.

"Мы прогнозируем рост грузопотока меда по итогам этого сезона минимум на 27%, а более вероятно и вплоть до 45%. Со своей стороны готовимся к этому пиковому периоду: усиливаем логистические мощности, оптимизируем маршруты, работаем над сокращением сроков доставки и совершенствуем условия транспортировки, чтобы обеспечить максимальную сохранность и своевременность доставки меда", - сказал Попов.

В компании сопоставили грузопоток меда в стране в 2023 и 2024 годах и выяснили, что в среднем показатель увеличился на 21%. Самыми активными регионами по отправке меда стали: Республика Башкортостан, Алтайский край, Республика Татарстан, Краснодарский край и Оренбургская область. Увеличить грузопоток меда позволили онлайн-платформы для реализации продукции, производители меда стали активно расширять географию поставок. Кроме того, на спрос меда влияет увеличение интереса жителей к органической продукции и натуральным подсластителям, тренд на здоровый образ жизни.

По словам генерального директора и совладельца торгового дома "Медовед" Дмитрия Дылдина, самыми популярными видами меда у россиян являются: липовый, гречишный, акациевый, донниковый мед, а также разнотравье, подсолнух, эспарцет. Характерные особенности продукта формируются за счет климата и медоносных растений региона - для Алтая характерен мед из эндемичных растений - нектара шиповника, тимьяна, душицы, черемухи, мелиссы и других растений. Башкортостан славится липовым медом и лекарственными растениями, Дальний Восток - липовым медом с повышенной влажностью. Летний период традиционно характеризуется повышенной активностью в пчеловодческой отрасли.