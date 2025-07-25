Заседание по делу назначено на 4 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сын президента футбольного ЦСКА Вадим Гинер требует взыскать 196 млн рублей с предпринимателя Романа Малынщука, создателя криптовалютной платформы Hermesplat, соответствующий иск рассматривает Басманный районный суд Москвы. Об этом говорится в материалах судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС.

"Общая сумма исковых требований Гинера составляет 196 млн рублей, которая состоит из самого долга в размере 177 млн рублей, неустойки за нарушение сроков возврата в размере 19 млн рублей и госпошлины в 457 тыс. рублей", - сказано в материалах. Следующее заседание по делу назначено на 4 августа.

Согласно документам, в ноябре 2023 года Гинер предоставил Малынщуку заем под расписку. В декабре 2024 года он направил требование о возврате средств, однако ответа не получил.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в МВД поступили заявления от нескольких граждан, утверждающих, что Малынщук ввел их в заблуждение, предложив инвестиции на платформе Hermesplat с гарантированной прибылью. Весной 2024 года биржа прекратила работу, в результате чего пользователи лишились вложенных средств.

По информации собеседника агентства, Малынщук находится за границей.