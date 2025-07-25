Для того, чтобы достичь этой цели, в Центре продуктов диджитал-рекламы пересмотрели архитектуру сбора Big Data и с помощью алгоритмов машинного обучения впервые на рынке внедрили автоматическую систему актуализации сегментов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новые инструменты работы с рекламой и алгоритмы ИИ, которые помогают сделать таргетированную рекламу более релевантной, могут снизить количество спама до 3-5% к 2026 году. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель Центра продуктов диджитал-рекламы МТС AdTech Владимир Фарафонов.

Для борьбы со спамом МТС AdTech обновил рекламную платформу для малого и среднего бизнеса МТС Маркетолог. За первую половину 2025 года точность попадания в аудиторию достигла 90%.

"По нашим прогнозам, уже на горизонте 2026 года только 3-5% таргетированной рекламы будут считаться пользователями неполезной и нерелевантной", - отметил Фарафонов.

Для того, чтобы достичь этой цели, в МТС AdTech пересмотрели архитектуру сбора Big Data и с помощью алгоритмов машинного обучения впервые на рынке внедрили автоматическую систему актуализации сегментов. В режиме реального времени и на основе множества параметров ИИ делает выводы о частоте использования аудиторных сегментов, их актуальности и эффективности.

Как пояснили в пресс-службе МТС, аудиторные сегменты - это группы пользователей, которые отбираются с помощью технологий анализа Big Data и машинного обучения МТС из общей абонентской базы, насчитывающей более 85 миллионов человек. Такие группы формируются на основе обезличенных и агрегированных данных - интересов, поведения, демографии, географии и других признаков. Использование сегментов позволяет рекламодателям таргетировать рекламу точечно.