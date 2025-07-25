В Истре запустили крупный распределительный центр

Мощности и оснащение объекта позволят обрабатывать свыше 100 млн единиц продукции в год

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Распределительный центр площадью 47 тыс. кв. м. открылся в подмосковном городском округе Истра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Более 600 рабочих мест уже создано в новом распределительном центре компании "Золотое Яблоко", расположенном в индустриальном парке "Ориентир-Запад". Мощности и оснащение логистического объекта позволят компании обрабатывать свыше 100 млн единиц продукции в год", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

По ее словам, центр повысит логистическую мощность компании в Центральном регионе России.

В пресс-службе добавили, что строительство объекта велось с учетом всех потребностей заказчика к хранению, сортировке и транспортировке парфюмерно-косметической продукции.