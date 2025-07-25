Брокеры объясняют это тем, что инвесторам нужно больше уверенности в результатах очередного раунда китайско-американских переговоров о тарифах

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng понизился после начала торгов на 284,11 пункта (снижение на 1,11%), до отметки 25 383,07. Падение произошло после того, как в результате пятидневного роста индекс достиг самого высокого показателя с ноября 2021 года.

По данным биржи, снижение продемонстрировали и другие индексы Гонконгской биржи. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, опустился на 116,79 пункта (на 1,26%), до 9 140,83. Падение продемонстрировал и индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он снизился на 1,69% (минус 97,05 пункта), до 5 645,95 пункта.

Как отмечают биржевые брокеры, снижение объясняется тем, что инвесторам необходимо больше уверенности в результатах очередного раунда китайско-американских переговоров о тарифах. Как сообщалось ранее, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 27-30 июля проведет в Швеции торгово-экономические переговоры с американской делегацией.