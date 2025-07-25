Эксперт Малышева: порты не понесут больших потерь из-за ЧП на Городецком гидроузле

Директор по развитию информационно-аналитического агентства "Портньюс" назвала небольшим объем приостановленных грузов на Волге в общей доле грузооборота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Портовая инфраструктура не понесет больших убытков на фоне аварии на Городецком гидроузле, так как объем приостановленных грузов на Волге в общей доле грузооборота является небольшим. Таким мнением с ТАСС поделилась директор по развитию информационно-аналитического агентства "Портньюс" Надежда Малышева.

"Теоретически Городец перекрыл движение по Единой глубоководной системе европейской части России, которая соединяет Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря. Сейчас могут быть приостановлены грузы, следующие к портам в основном в Санкт-Петербург и на юг. Но объем таких временно приостановленных грузов небольшой. Это менее одного процента в месячном грузообороте названных морских терминалов", - сказала Малышева.

Она объяснила, что в среднем грузовые суда типа "река-море" берут на борт 5 тыс. тонн груза, а с учетом глубин в 2025 году - около 4 тыс. тонн. При этом не все суда на реке везут экспортную продукцию.

В Минтрансе РФ завили, что восстановительные работы на гидроузле планируется завершить 26 июля. "То есть задержка будет меньше недели. Это неприятно, но не критично", - добавила собеседница.

По ее словам, такие ЧП негативно скажутся на общем представлении грузовладельца о речном маршруте. Это может повлиять на дальнейший выбор в пользу железнодорожных перевозок, как наиболее предсказуемого и выдерживающего расписание вида транспорта. Кроме того, происшествие отодвинет ввод в эксплуатацию новой инфраструктуры Городецкого гидроузла, заключила собеседница.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Судоходство временно приостановили. Днем в четверг, по данным министерства, на рейдах в ожидании шлюзования находилось 57 грузовых судов с общим грузом на борту свыше 100 тыс. тонн.