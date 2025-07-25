Президент США отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по условиям сделки

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может объявить, примет ли он торговое соглашение с ЕС или введет пошлины в размере 30% на следующей неделе, как изначально планировал. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Накануне американский лидер положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом. Он отметил, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по условиям торговой сделки.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь импорт из ЕС в дополнение к уже действующим 10-процентным тарифам на европейские сталь, алюминий и автомобили. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил намерение добиться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список импортируемых из США товаров на 72 млрд евро в год, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины, если переговоры не принесут результата.