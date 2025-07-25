Глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" отметил, что остальную часть следует вложить в сдерживание роста тарифов для населения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дальневосточная надбавка должна быть сохранена и разделена: половину средств следует направить на модернизацию объектов генерации в удаленных территориях, а оставшуюся часть - на сдерживание роста тарифов для населения. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Мы сегодня выступаем за то, чтобы "Дальневосточная надбавка" сохранилась, и как раз ее можно в крайнем случае поделить на две части. 50% направлять на модернизацию объектов генерации в удаленных территориях для того, чтобы снизить расходы энергосистем там. Оставшуюся часть направлять на то, чтобы "Дальневосточная надбавка" помогала удерживать тарифы на таких территориях", - сказал он.

Николаев отметил, что поэтапная отмена "Дальневосточной надбавки" уже увеличила нагрузку на региональный бюджет. "Если смотреть Якутию, то в изолированных энергосистемах северных, арктических, куда очень сложная система завоза топлива для электростанции, сейчас экономически обоснованные тарифы уже под 100 рублей. И, конечно же, даже с учетом "Дальневосточной надбавки" дополнительные расходы бюджетной системы и Российской Федерации, и Республики Саха (Якутия) очень серьезно растут", - пояснил он.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал, что Министерство энергетики РФ поддерживает продление "Дальневосточной надбавки", однако она должна идти на строительство новых объектов генерации.

Механизм "Дальневосточной надбавки" был введен в декабре 2016 года со сроком действия до 2020 года. В декабре 2020 года было принято решение о продлении срока действия механизма до 2028 года.