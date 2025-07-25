Skydance обязалась гарантировать, что новостные компании в составе объединенного медиаконцерна будут обеспечивать "справедливое, непредвзятое и основанное на фактах" освещение событий, а также взяла обязательство не вводить программы DEI ("Разнообразие, равенство, инклюзивность")

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила покупку компанией Skydance медиаконгломерата Paramount Global за $8 млрд, тем самым поставив точку в одной из самых резонансных сделок на американском медиарынке за последние годы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Американцы больше не доверяют традиционным общенациональным СМИ в вопросе полного, точного и справедливого освещения событий. Настало время перемен. Поэтому я приветствую приверженность Skydance внести существенные изменения в работу некогда легендарной вещательной корпорации CBS", - приводит пресс-служба комментарий главы ведомства Брендана Карра, представляющего республиканцев.

В документе отмечается, что Skydance обязалась гарантировать, что новостные компании в составе объединенного медиаконцерна будут обеспечивать "справедливое, непредвзятое и основанное на фактах" освещение событий, отражая весь спектр политических мнений. Также компания взяла на себя обязательство не вводить программы DEI ("Разнообразие, равенство, инклюзивность") - ликвидации таких программ активно добивается администрация президента США Дональда Трампа. Кроме того, Skydance обещает инвестировать $1,5 млрд в Paramount, в частности для поддержки местного вещания. Последний сегмент медиарынка США оказался под угрозой из-за прекращения финансирования правительством общественных вещателей NPR и PBS.

Закрытию сделки предшествовало досудебное урегулирование конфликта с президентом Трампом, который обвинял принадлежащую конгломерату телекомпанию CBS в редактировании интервью с его соперницей на выборах в 2024 году Камалой Харрис. После этого CBS также анонсировал закрытие "Позднего шоу со Стивеном Кольбером", ведущий которого активно критиковал Трампа. Все это вызвало критику со стороны демократов, которые посчитали, что Paramount Global намеренно пошел на уступки Трампу, чтобы заручиться одобрением сделки с Skydance со стороны FCC.

Решение FCC было принято голосами двух членов управляющей комиссии против одного. Против высказалась Анна Гомез, представляющая Демократическую партию, ее мнение пресс-служба ведомства приводит в отдельном пресс-релизе. Она назвала действия Paramount "трусливой капитуляцией" перед президентской администрацией. Кроме того, по ее мнению, FCC превысила свои полномочия, принудив Paramount к досудебной сделке с Трампом, что, считает Гомез, подрывает свободу прессы.